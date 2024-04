Alane no paredão - Reprodução

Alane no paredãoReprodução

Publicado 12/04/2024 22:04 | Atualizado 12/04/2024 22:06

Rio - Após perder a última prova de resistência do jogo, Alane foi para o seu nono paredão, conquistando o título de sister que foi a berlinda mais vezes. Ela também é a primeira a chegar ao Top 5 sem ganhar uma prova do líder.

O recorde veio na ultima disputa da edição de 2024. Faltando seis dias para a final do programa, a paraense tinha ido à votação seis vezes. Caso não seja eliminada, ela será uma das finalistas. Babu Santana, recordista anterior com oito idas, foi eliminado no último paredão.

Alane no paredão do 'BBB 24' Reprodução / TV Globo

Relembrando

A estreia da bailarina foi no primeiro paredão quintuplo da edição, com Luigi, Marcus Vinicius, Pitel e Vinicius. Na semana seguinte, foi novamente, junto a Isabelle, Juninho e Luigi.

O sétimo paredão foi quase uma reprise dos anteriores, com Alane, Beatriz, Isabelle e Juninho. Depois de cinco semanas de descanso, a sister retornou a berlinda, com Davi e Michel.

No décimo segundo paredão, ela disputou junto a sua melhor amiga, Beatriz, mas Raquele levou a pior, e no décimo sexto, a diferença foi Pitel, que saiu da casa. Na reta final do programa, a recordista passou pela décima oitavo à vigésima votação.