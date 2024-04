Rodriguinho - Reprodução / Instagram

Publicado 12/04/2024 19:50 | Atualizado 12/04/2024 19:56

Rio - Rodriguinho fez uma tatuagem diferentona nesta quinta-feira (12), em homenagem ao "BBB 24". Através do Stories no Instagram, o pagodeiro mostrou que tatuou um gnomo, fazendo referência ao Quarto Gnomo, cômodo da casa em que ele dormiu durante seu tempo no programa, se tornando nome do grupo que o pagodeiro fez parte no jogo.