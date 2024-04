Beatriz afirma que não quer abraço de Davi caso seja eliminada - Reprodução

Publicado 11/04/2024 20:33

Rio - No paredão, Beatriz afirmou que caso seja eliminada do "BBB 24" nesta quinta-feira (11), não quer abraço de Davi. Em conversa com Alane, a sister, que enfrenta a berlinda contra o baiano e Isabelle, explicou seus motivos para a decisão.

"Se eu sair hoje, não quero abraço dele [Davi], Alane. Eu falo isso no ao vivo. Não me abrace, não fale comigo. Eu vou falar com pessoas que eu sei que gostam de mim, que nunca me ofenderam a ponto de dizer que eu não sei quem eu sou. E eu sei quem eu sou (...) Se ponha no seu lugar. E vou virar as costas para ele", disse.

