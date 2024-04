Beatriz - Reprodução/Globo

BeatrizReprodução/Globo

Publicado 10/04/2024 08:25

Rio - Após conversar com Davi e expressar críticas ao comportamento dele no " BBB 24 ", Beatriz ameaçou ir ao confessionário se o baiano continuar tentando falar com ela na casa. A declaração foi feita em uma conversa com Alane nesta quarta-feira (10).

fotogaleria

"Eu só quero que você aconselhe ele, Isabelle, a não me procurar. Se ele é falso, isso aí é sobre ele", disse ela. "Ele está jogando até agora, e vai jogar até o final", opinou Alane. "Ele está jogando com as palavras. Alane, eu não deveria ter falado com ele. Eu não nasci ontem, tenho 23 anos", acrescentou Beatriz.

"Ele vai me procurar de novo e eu não vou falar. Se ele começar a vir atrás de mim, eu vou no Confessionário falar para a produção que ele está me perturbando. Está vindo atrás de mim o tempo todo! Não quero que venha falar comigo, não sou obrigada a falar com ele", afirmou a vendedora.

Por fim, mencionou que não irá absorver as opiniões que ele tem em relação ao comportamento dela na casa. "Ele é jogador, quer ficar tentando se sobressair por conta do Paredão. Só não quero mais falar com ele. [...] Ele sabe o que falou, onde me ofendeu. Não tem nada resolvido, não quero resolver. Na verdade, está resolvido, sim: a opinião mequetrefe que ele tem sobre mim, essa é a minha defesa", concluiu.