MC Binn e Giovanna no BBB 24Foto: Reprodução / Redes sociais

Publicado 09/04/2024 21:13 | Atualizado 09/04/2024 21:48

MC Bin Laden, agora MC Binn, postou foto nas redes sociais ao lado de Giovanna, nesta terça-feira (9). Ambos continuam no Rio após o confinamento e, em entrevista a uma rádio na tarde de hoje, o funkeiro revelou que o romance "está evoluindo".

Na extensa programação que os ex-participantes encaram nos dias seguintes a eliminação, o ex-brother agradeceu a "dica" do apresentador Tadeu Schmidt: "Tadeu deu a deixa: 'Tá no Rio' (risos). Tadeu me fortaleceu".

MC Binn e Giovanna pós-confinamento Foto: Reprodução / Redes sociais

"Eu falei para ela que se tivesse uma oportunidade, ia lutar para ficar com ela. As coisas estão evoluindo, tá favorável. Repetimos a cena lá do dia da Ivete", continuou Binn, se referindo ao beijo entre ele e Giovanna no show de Ivete Sangalo, no "BBB 24".

Nos comentários do post no X (antigo Twitter), os internautas apoiam o casal, que segundo eles, tem química. Se depender do funkeiro, o namoro decola: "Eu curti ficar com ela, a Giovanna é uma mina cheirosa", declarou.

QUEREMOS NAMORO OFICIALIZADO SE VIREM — thiago (@httpsrealitys) April 9, 2024 e dnv novamente, tô aqui fazendo um pequeno pedido pic.twitter.com/CkkNJQKN50 — jb☆ (@jubrzz) April 9, 2024