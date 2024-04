Alane, Isabelle e Lucas Henrique estão no paredão - Divulgação / TV Globo

Publicado 09/04/2024 17:18 | Atualizado 09/04/2024 17:19

Rio - Lucas Henrique é o participante com mais chances de ser eliminado no paredão desta terça-feira (9), segundo o resultado da enquete realizada pelo DIA.

O capoeirista recebeu 66,6% dos votos, seguido por Alane, com 26,5% dos votos. Isabelle tem menos chances de sair, segundo os leitores, e teve apenas 6,9% dos votos.Se for eliminado hoje, Lucas deve sofrer um baque ao descobrir que seu casamento com Camila Moura chegou ao fim.A professora de História decidiu se separar após vê-lo flertar com Pitel dentro da casa, o que considerou uma traição.Ela afirma que foi chamada de "corna" durante uma ida ao mercado, se sentiu humilhada e foi às redes sociais informar que estava solteira.Após toda a repercussão, Camila conquistou mais de três milhões de seguidores no Instagram, virou influenciadora e fatura com publicidade na rede social.Já Lucas tem "apenas" 293 mil seguidores, número considerado baixo para um participante do reality show de maior audiência no país.