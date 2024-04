Davi e Beatriz - Reprodução/Globo

Davi e BeatrizReprodução/Globo

Publicado 09/04/2024 07:22 | Atualizado 09/04/2024 07:35

Rio - Davi e Beatriz protagonizaram uma discussão nesta segunda-feira (08), que teve início durante o último Sincerão da temporada. A situação teve início após o baiano colocar a placa de "egoísta" nela durante a dinâmica.

fotogaleria

Beatriz não gostou de ter um defeito apontado por Davi e o confrontou. Porém, o baiano argumentou e citou situações em que considera que a vendedora foi egoísta dentro da casa. Segundo ele, em momentos de tensão ela concentra a comida para si mesma, sem pensar nos colegas de confinamento.

Além disso, também mencionou uma situação em que Beatriz chorou com medo de sair do programa mas após Matteus ganhar o Anjo, mudou de postura. Essa justificativa não foi bem recebida pela sister, que tentou se explicar durante o intervalo do reality show.

"No dia em que você estava aqui sentada, você estava chorando por medo de ir embora do programa, pelo fato de que, se o Matteus não ganhasse o Anjo, ele não te imunizaria, né? E aí quando você viu que o Matteus ganhou o Anjo e a Alane começou a chorar, você falou: 'Ô, Alane, para de chorar'. Naquele momento, eu vi que você só pensa em você, você não pensa na pessoa que está do seu lado. E ela ainda é uma grande amiga sua dentro do jogo, por isso eu acho que você é uma pessoa que só pensa em você e é muito egoísta por esses fatos", disse Davi.

Para defender Beatriz, Alane entrou na discussão e escolheu a placa de "chato" para Davi, alegando que ele estava implicando com a aliada. Depois do fim do programa, o baiano e a vendedora tentaram conversar mas não chegaram a um consenso.



Ele enumerou os momentos em que achou Beatriz egoísta, enquanto ela defendia suas ações. A discussão esquentou, ambos elevaram o tom de voz e Davi chegou a chamar Beatriz de imatura e infantil. A tensão continuou durante a madrugada.

"Você erra, a pessoa chama tua atenção e você erra de novo sabendo que errou", pontuou o baiano. Na sequência, Beatriz pegou um cacho de bananas, colocou na cabeça e passou a desfilar pela casa. "Sabe o que eu vejo em você um pouco, às vezes, Davi? Desespero", concluiu ela.