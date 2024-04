Giovanna analisou a sua trajetória no BBB 24, durante entrevista ao Mais Você - Rede Globo

Publicado 08/04/2024 15:25 | Atualizado 08/04/2024 16:40

Rio - Giovanna, a 18° eliminada do "BBB 24", participou do tradicional café da manhã com Ana Maria Braga nesta segunda-feira (8), no "Mais Você". Durante a entrevista, a mineira falou dos momentos marcantes que viveu no reality e sobre seu status de relacionamento com MC Bin Laden. Ela ainda destacou que o vilão do jogo é Davi, mas acredita que ele será o grande vencedor do programa.