Publicado 07/04/2024 21:52 | Atualizado 07/04/2024 21:54

Rio - A "Dança dos Famosos", quadro do programa "Domingão com Huck", teve sua primeira eliminação neste domingo (7). Os participantes do grupo D, formado por Lexa, Gabriela Prioli, Micael Borges e Matheus Fernandes disputaram as duas vagas restantes na competição.

Gabriela Prioli e Matheus Fernandes deixaram o programa hoje. Já Micael Borges e Lexa tiveram as melhores notas e continuam na competição.



Os participantes da repescagem se jogaram no ritmo da pisadinha, ao som de Barões da Pisadinha, que participaram do programa ao vivo.



Confira a apresentação dos eliminados:

E a Gabriela Prioli chegou cheia de carisma! #Domingãopic.twitter.com/pHxELJRFpi — gshow (@gshow) April 7, 2024