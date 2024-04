Sabadou com Virgínia estreia no SBT e surpreende positivamente os internautas - Reprodução / Instagram

Publicado 07/04/2024 19:17 | Atualizado 07/04/2024 19:19

Rio - Virginia Fonseca estreou no sábado (6), seu programa "Sabadou com Virginia", no SBT, animando os telespectadores com quadros divertidos. A influenciadora, que também completou 25 anos na data, celebrou a conquista nas redes sociais. A atração contou com a presença do marido Zé Felipe, os sogros Leonardo e Poliana Rocha, a mãe da estrela Margareth Serrão, e o influenciador Lucas Guedes.

Durante o programa, no quadro "Se beber, não fale", Virginia deveria responder qual o lugar mais curioso da Fazenda Talismã (propriedade de luxo da família em Goiás), ela e Zé Felipe já haviam feito amor.



"Vários lugares, né? Eu sou uma máquina de sexo", brincou Zé Felipe.



Além disso, Virginia ganhou um bolo e parabéns pelos 25 anos de idade.



Nas redes sociais, internautas se surpreenderam positivamente com o programa e compartilharam suas impressões. "Quem não está gostando desse programa da Virgínia é maluco", opinou um usuário. "Eu amei o programa da Virgínia, de verdade. Não dava nada por ele e entregaram tudo", elogiou mais um. "Amei o programa da Virgínia, ela tem o molho viu?", enalteceu outro.



Através do Stories no Instagram, Virginia disse estar muito feliz e deu sua opinião sobre a estreia do programa. "Foi incrível, que Deus abençoe. E vocês perceberam? No início, eu tava super nervosa, eu tremia, mas depois eu fui me soltando e a gente já gravou cinco programas e eu sinto que cada programa que passa, eu me sinto mais segura, eu gosto mais, então acho que é isso, né? Evolução sempre".

Que delícia esse caos no programa da Virgínia Akkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk#SabadouComVirgínia #Virgínia pic.twitter.com/OFku7mdQRe — Brenno Moura (@brenno__moura) April 7, 2024