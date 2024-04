Caetano e Maria Bethânia voltam a se apresentar juntos após 46 anos no Caldeirão com Mion - TV Globo

Caetano e Maria Bethânia voltam a se apresentar juntos após 46 anos no Caldeirão com Mion TV Globo

Publicado 06/04/2024 19:47

Rio - Os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia participaram do especial de carreira, neste sábado (6), no Caldeirão com Mion. O programa celebrou a cumplicidade, trajetória dos artistas e a música.

fotogaleria

Bethânia demonstrou todo o seu amor pelo irmão ao falar sobre o trabalho autoral do cantor. "Esse último disco dele me tocou muito. Quando eu ouvi fiquei deslumbrada e falei para ele que era muito próximo de mim e muito comovente. Tem muita potência e muita dramaticidade, somada a uma voz e a um autor extraordinário"."Foi uma surpresa para mim a reação de Bethânia ao álbum 'Meu côco'. Ela ouviu o disco e ficou impressionada. Depois foi ver o show, e foi mais de uma vez (risos). Fora do comum. Fiquei super orgulhoso, ela falava com entusiasmo", disse Caetano.Os filhos de Dona Canô falaram sobre a turnê que estreiam juntos em agosto, relembraram momentos importantes de suas carreiras e foram homenageados por diversos artistas presentes na plateia. Nomes como Regina Casé, Fátima Bernardes, Claudia Ohana, Dira Paes, Mart’nália, Andreia Horta, Maria Ribeiro, Rita Batista e Sandra Annenberg participaram do programa.Os irmãos, criados no catolicismo, falam sobre sua fé, o candomblé e sobre a ialorixá Mãe Menininha do Gantois."Fomos criados em uma casa católica e eu me aproximei por curiosidade cultural de Mãe Menininha do Gantois. Bethânia tinha necessidade das coisas da vida e pessoas levaram ela a Mãe Menininha", conta Caetano.Regina Casé, que estava na plateia, explicou sua relação com a religião a partir dos contatos com Dona Canô e os dois artistas. "Desde menina eu só sigo a trilha deles e os imito em tudo que eu posso. Eu só sou desse jeito porque eu tenho esses dois mestres comigo. Eu fui criada em uma casa católica e depois de um tempo os meus amigos mais próximos, ninguém se identificava, e eu seguia muito sozinha o meu caminho espiritual. E a casa deles me recebeu muito generosamente".Débora Nascimento emocionou Bethânia ao revelar que ouviu as músicas da cantora durante as 16 horas de parto da filha. "Em todas as situações da minha vida, eu te ouvi como um mantra. Passei por 16 horas de trabalho de parto, selecionei uma playlist de música brasileira para esse momento, e 90% dela era de Maria Bethânia. Eu não sabia a hora em que a minha neném ia nascer, mas eu tinha certeza de que a segunda voz humana que ela ia escutar seria a sua. E foi isso que aconteceu".