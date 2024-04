Luiza Possi - Reprodução/Instagram

Publicado 04/04/2024 16:03 | Atualizado 04/04/2024 16:26

Rio - Luiza Possi participou do programa "Mais Você" nesta quinta-feira (04) e defendeu Ana Maria Braga quando o assunto se tornou sobre o "BBB 24". Durante a fala da cantora , a apresentadora estava discutindo sobre receber o eliminado do programa para o café da manhã no dia seguinte.

"Eu não estou gostando desses BBBs vindo aqui e te tratando mal", disse a cantora. Ana Maria não comentou a fala de Possi e apenas deu risada. Vale lembrar que recentemente a ex-participante Fernanda Bande, eliminada no último domingo (31), esteve no "Mais Você" e teve atritos com a apresentadora.

Fernanda ficou incomodada com a forma como a entrevista foi conduzida na segunda-feira (1°). "Ué, mas você nunca assistiu ao BBB?", "Por que você se inscreveu? Eu queria entender um pouquinho disso" e "Mas você conhecia o programa?" foram algumas das perguntas feitas por Ana Maria.

"Eu vivo neste planeta" foi uma das respostas de Fernanda, o que foi visto como grosseria por parte dos telespectadores. A controvérsia gerada pela entrevista levou outros ex-BBBs a se manifestarem. Bárbara Heck, ex-participante do "BBB 22", defendeu a confeiteira.

"Graças a Deus não fui entrevistada pela Ana Maria Braga. Adoro a Ana Maria, assisto desde criança com minha avó, adorava ela e o Louro, mas está muito claro que ela não assiste ao Big Brother. Quem me entrevistou foi a Talitha (Morete), que foi muito gentil. Eu ficaria irritada com a Ana Maria. Fico muito irritada quando sou entrevistada por alguém que não assiste ao programa e não sabe do que está falando. Fica muito evidente que a Ana Maria recebe um resumo, até porque se fosse eu, também não assistiria", argumentou Bárbara.