Ratinho faz comentário sobre cabelo de bailarina durante o programa - Reprodução

Ratinho faz comentário sobre cabelo de bailarina durante o programaReprodução

Publicado 03/04/2024 12:03 | Atualizado 03/04/2024 12:07

Rio - O apresentador Ratinho gerou revolta nas redes sociais após comentar sobre o cabelo de uma dançarina durante o seu programa do SBT na noite de segunda-feira (1).

RACISMO É CRIME!

Cenas de racismo explícito no “Programa do Ratinho”. Esta violência é inaceitável! Isso é crime e o apresentador precisa ser responsabilizado! A emissora também deve se posicionar o mais rapidamente sobre estas cenas nojentas. REVOLTANTE! pic.twitter.com/RGR73kXku8 — Jandira Feghali (@jandira_feghali) April 3, 2024

O trecho do vídeo que viralizou entre os internautas, mostra o âncora fala que a bailarina Cíntia Melo está usando uma peruca, e é logo corrigido. “Não é peruca, é meu cabelo. Hoje é o meu”, respondeu a moça. Em seguida, o apresentador chega mais perto da dançarina e diz que viu “um piolhinho” e pediu para a outra apresentadora do programa puxar o cabelo de Cínthia para confirmar.



Logo depois, diversas pessoas compartilharam o vídeo nas redes repudiando a atitude de Ratinho. “Cenas de racismo explícito”, “Humilhou uma bailarina do seu programa chamando o cabelo black power dela de peruca” e “Inaceitável” foram algumas das reações no X, antigo Twitter.



Muitos seguidores também comentaram no perfil do apresentador no Instagram, cobrando um posicionamento. No entanto, Ratinho e o SBT ainda não se pronunciaram sobre o caso