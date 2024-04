Bailarina Cintia Melo fala sobre repercussão do comentário de Ratinho sobre seu cabeço - Reprodução / Instagram

Bailarina Cintia Melo fala sobre repercussão do comentário de Ratinho sobre seu cabeçoReprodução / Instagram

Publicado 04/04/2024 08:01 | Atualizado 04/04/2024 08:02

Rio - A dançarina Cintia Melo publicou um vídeo em suas redes sociais, nesta quarta-feira (3), em que fala sobre os comentários feitos pelo Ratinho, que tiveram grande repercussão na internet. Durante um programa, o apresentador disse que a bailarina estava usando uma peruca e pediu para a colega "puxar" seu cabelo.





Na publicação, Cintia agradeceu a preocupação de todos e que não veio justificar o seu silêncio. "Estou triste com alguns fatos, mas todo mundo que me acompanha sabe o quanto eu sou verdadeira, o quanto eu sou justa e não tenho problema nenhum em falar sobre as coisas que acontecem na minha vida, afinal a minha rede social é aberta", comentou a dançarina, acrescentando que está cuidando da filha e que ainda vai gravar um vídeo para falar sobre o caso.



"Nesse exato momento estou cuidando da minha filha, estou cuidando das minhas coisas, preciso trabalhar, mas eu preciso ter discernimento e calma para falar a respeito do assunto", completou.

RACISMO É CRIME!

Cenas de racismo explícito no “Programa do Ratinho”. Esta violência é inaceitável! Isso é crime e o apresentador precisa ser responsabilizado! A emissora também deve se posicionar o mais rapidamente sobre estas cenas nojentas. REVOLTANTE! pic.twitter.com/RGR73kXku8 — Jandira Feghali (@jandira_feghali) April 3, 2024



Após o vídeo viralizar nas redes sociais, Após o vídeo viralizar nas redes sociais, Ratinho foi acusado de racismo por diversos internautas. "Cenas de racismo explícito", "Humilhou uma bailarina do seu programa chamando o cabelo black power dela de peruca" e "Inaceitável" foram algumas das reações no X, antigo Twitter.

Procurada, a assessoria do apresentador informou que ele não irá se pronunciar sobre o ocorrido. "Ele não concorda com a forma que interpretaram o assunto", disse.