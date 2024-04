Eliana (Sophie Charlotte) e Damião (Xamã) se beijam pela primeira vez - Divulgação / TV Globo

Publicado 03/04/2024 15:52 | Atualizado 03/04/2024 15:54

Rio - O clima vai esquentar entre Eliana (Sophie Charlotte) e Damião (Xamã) em "Renascer", da TV Globo. Os dois vão se beijar pela primeira vez em cenas exibidas a partir desta quinta-feira. A aproximação entre os dois aconteceu quando o forasteiro foi escalado para ciceronear os passeios a cavalo da ex-mulher de José Venâncio (Rodrigo Simas) pela fazenda de José (Inocêncio). Ritinha (Mell Muzzillo) notou o interesse da moça por seu marido e se sente incomodada com a situação.

Na região, Eliana decide conhecer as barcaças de cacau acompanhada de Damião. O rapaz ainda tenta alertar que não é um bom negócio os dois ficarem sozinhos no local, mas a moça não dá ouvidos e instiga o marido de Ritinha, que não resiste a sedução de Eliana. Os dois, então, se beijam pela primeira vez mas, quando o clima esquenta ainda mais, Damião se arrepende pensando na mulher.

Irritada, Eliana tenta dar um tapa no rosto do braço direito de José Inocêncio e ressalta que não tem a intenção de roubar o marido de ninguém, apenas usá-lo e jogar fora. No entanto, ela vai ficar mexida com o beijo.