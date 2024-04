Pitel - Reprodução/Globo

Publicado 03/04/2024 11:44 | Atualizado 03/04/2024 11:58

Rio - Após sua eliminação do "BBB 24", Pitel compartilhou suas experiências, no programa "Mais Você" desta quarta-feira (03), durante uma conversa com Ana Maria Braga. A ex-participante abordou a sua aproximação com Lucas Buda.

"O admiro muito, ele é um cara inteligentíssimo, fala coisas importantes. Os meus sentimentos sempre foram de muita amizade e admiração", garantiu. Também mencionou os embates com Beatriz, sua adversária declarada no jogo.

"Uma das coisas que pontuei da Bia (Beatriz) é o deboche, não consigo lidar, acho infantil. Aí preferi ignorar, deixar para lá", disse Pitel. Na sequência, Ana Maria perguntou se ela acreditava que as atitudes de Beatriz eram uma estratégia para vencer o jogo.

"Ela gosta do embate porque o embate é a certeza de que a câmera está em você. Foi isso que experimentei dela, é minha perspectiva sobre ela. Esse foi meu sentimento sobre ela durante todo o jogo", respondeu a alagoana.

Pitel também falou sobre o seu reencontro com Rodriguinho após o confinamento . "Ranzinza que só ele. Não sei se vocês perceberam, mas era ranzinza demais. Ele nem ficava (bravo), se reconhecia. É alguém incrível, sempre se posicionou independentemente do que as pessoas fossem pensar", avaliou.

Além disso, ela refletiu sobre sua participação no reality: "Fui verdadeira com tudo o que eu sentia, me posicionei, fiz o que achei necessário para me proteger, nunca fugi, sempre tentei se coerente. E acho que isso me trouxe até aqui. Uma finalista".

Sobre seus objetivos no jogo, Pitel revelou que desejava proporcionar uma casa própria para sua mãe. "Meu maior objetivo é que minha mãe tenha uma casa própria. Quero o básico, quero saúde, educação, moradia. O que a gente tem que ter de direito. Já que não consegui o prêmio, vou batalhar e trabalhar", concluiu.