Gabriela Loran entra para elenco de Renascer, da TV GloboDivulgação

Publicado 03/04/2024 22:19

Rio - Gabriela Loran vai integrar o elenco de "Renascer", trama das nove da TV Globo, ainda em abril. A atriz vai interpretar Maitê e, ao lado da atriz e roteirista Galba Gogoia e da drag queen Bianca DellaFancy, vai ser uma das amigas de Buba (Gabriela Medeiros).

"Essas personagens não existiam na versão de 1993 e entram na novela para dialogar com a Buba. Elas serão suas melhores amigas e a Maitê é aquela bem confidente, observadora, que ouve atenta e dá bons conselhos", explicou.

Gabriela, que foi a primeira atriz trans de "Malhação", falou sobre a importância da escalação na trama das nove. "É a primeira vez que uma novela traz um núcleo queer, com amigas trans para uma personagem trans. Isso é muito importante, porque dá mais representatividade à trama e vai ajudar a costurar a história da Buba com mais diversidade”, disse. A artista também estará em “Body by Beth”, nova atração de humor do TNT, que estreia este ano.



Sobre a novidade, ela celebrou: "É uma honra participar do remake de 'Renascer'e ainda por cima ao lado de duas amigas tão queridas, a Galba e a Bianca. Estamos muito contentes com a oportunidade e esperamos que o núcleo cresça".