Rio - MC Bin Laden, o 17º eliminado do " BBB 24 ", participou do tradicional café da manhã com Ana Maria Braga nesta sexta-feira (05) no "Mais Você". Durante a entrevista, o cantor compartilhou os momentos marcantes que viveu no reality e revelou seus planos futuros.

Ele escolheu ser cuidadoso ao ser questionado sobre Davi. "Vou sabonetar pra não sofrer 'hate' [ser atacado nas redes sociais] de ninguém. [...] O que passou, passou. Eu sei que eu fiz uma fofoca que interpretei mal, relacionada [ao que ele disse] sobre os camarotes. Eu reconheço meu erro. Não quero saber de [ódio], não, rapaziada. Passou, esquece. Vamos embora, vamos viver", pontuou.

O funkeiro em seguida explicou que, embora já tenha brincado com o termo "calabreso" antes do reality, que se tornou popular em um conflito dele com Davi, acabou esquecendo o significado dentro do "BBB". "Eu sabia o que significava, e até brinquei sobre isso várias vezes. Mas lá dentro, a gente até esquece o número do RG", disse ele.

Bin mencionou que quando percebeu que estava "criando teorias" sobre a expressão por causa de experiências anteriores de bullying, a história já tinha se espalhado pela casa inteira.

O cantor também abordou a situação de solteirice de Lucas Henrique, conhecido como Buda, e expressou surpresa com as informações que descobriu sobre ele e Camila Moura, ex-mulher do brother.

"Se eu pudesse dar um conselho para o Buda, eu diria: 'Fica aí até a Final'. Tomou uma rasteira lá! Independentemente de qualquer coisa, se ele precisar trocar uma ideia, vou estar aqui. Ele estava bem desesperado", avaliou.

O cantor comentou que pretende mudar o seu nome artístico e busca por um visto para fazer shows nos Estados Unidos. "Eu já tive o visto negado mais de uma vez, mas eu tenho muito convite para fazer show lá (nos Estados Unidos). Eu tenho o sonho de ir para lá, mas não com esse nome porque eu vou trocar. Tenho o sonho de ir lá ver um jogo de basquete", disse ele.

Ana Maria questionou MC Bin Laden sobre seus sentimentos ao enfrentar Davi no Paredão. "Eu já sabia que era eu (que ia sair). A gente tem a visão do jogo, naquele momento já tinha uma noção que o Davi era favorito ali com os Fadas. Sabia que ia sair. Eu tinha esperança, mas ela foi embora há muito tempo", avaliou.

Além disso, MC Bin Laden falou sobre seu passado e as dificuldades que enfrentou: "Já passei fome, tive que comer umas paradas do lixo. Já vendi umas armas para ter o que comer, mas o funk foi uma porta que abriu ali. A música foi uma forma de eu conseguir mudar a vida da minha família".