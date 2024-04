MC Bin Laden é o 17º eliminado do BBB 24 - Reprodução

MC Bin Laden é o 17º eliminado do BBB 24Reprodução

Publicado 04/04/2024 23:16

Rio - MC Bin Laden foi o 17º eliminado do "BBB 24", da TV Globo. O brother deixou o reality, nesta quinta-feira (4), no primeiro paredão duplo da temporada do programa, com 80,34% dos votos após disputar a berlinda com Davi, que teve 19,66% da média dos votos.

fotogaleria

No discurso, Tadeu citou os conflitos entre MC Bin Laden e Davi. "Um segue de pé, um cai. Cai um cara que foi peça-chave em diversos momentos decisivos da temporada. Quem cai fora do jogo é você, Bin", disse o apresentador em um trecho.

Confira:

MC Bin Laden é eliminado com 80,34% da média dos votos. Davi recebeu 19,66%. #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/sv9ODUVdtG — Big Brother Brasil (@bbb) April 5, 2024

"Boa sorte para vocês aí. Deus abençoe. Aproveitem os últimos dias. Nós, família. Aproveitem as festas até o final", disse o cantor ao se despedir dos participantes.

Veja: