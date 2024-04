Yasmin Brunet surpreende ao deixar comentário em post de Vanessa Lopes - Reprodução / Instagram

Yasmin Brunet surpreende ao deixar comentário em post de Vanessa LopesReprodução / Instagram

Publicado 04/04/2024 19:00 | Atualizado 04/04/2024 19:08

Rio - Yasmin Brunet deixou um comentário em uma publicação de Vanessa Lopes no Instagram, nesta quarta-feira (3). A modelo impressionou os internautas, já que as duas se desentenderam por causa do surfista Gabriel Medina e chegaram a discutir dentro do "BBB 24" sobre o assunto. Apesar de terem conversado sobre, elas nunca deixaram explícito o que aconteceu entre os três.

fotogaleria

"Saudades dessa princesa", comentou a modelo no vídeo da influenciadora fazendo body chain de miçangas.



Na web, internautas ficaram empolgados com a aproximação de Yasmin e Vanessa. "Ansiosa pelo encontro de vocês duas", disse o usuário. "Que fofas", comentou a fã. "Saudades de vocês juntinhas", afirmou mais uma. "Pediram rivalidade e elas entregaram amizade", declarou outra. "Saudades dessa princesa", comentou a modelo no vídeo da influenciadora fazendo body chain de miçangas.Na web, internautas ficaram empolgados com a aproximação de Yasmin e Vanessa. "Ansiosa pelo encontro de vocês duas", disse o usuário. "Que fofas", comentou a fã. "Saudades de vocês juntinhas", afirmou mais uma. "Pediram rivalidade e elas entregaram amizade", declarou outra.

Confira o vídeo: