Em dia de paredão, Isabelle faz carinho em Davi no BBB 24Reprodução/Globo

Publicado 04/04/2024 14:26 | Atualizado 04/04/2024 14:32

Rio - Um dia após se desentenderem durante uma conversa, Isabelle e Davi voltaram a ficar de bem e a sister fez carinho nele no gramado do "BBB 24", nesta quinta-feira (4), e riu da relação dos dois.

"Entre tapa e beijos... É você comigo e eu com você", disparou

Na quarta-feira (3), os dois discutiram sobre as opiniões de jogo e relação com os participantes e Isabelle chorou ao ouvir o baiano dizer que ela estava "querendo o culpar" por ter comentado com os aliados do Quarto Fada sobre seu pódio no "BBB 24".

"Não estou querendo culpar ninguém, meu Deus...Não fala coisa que não está acontecendo, cara. Só estou conversando as coisas que eu sinto e acho", disse ela.



"Se você continuar dessa forma, me desculpa... Mas eu paro de conversar com você e não falo mais nada a partir de agora", conclui o baiano, irritado com a situação.

Davi enfrenta o paredão de hoje com Bin Laden.

Brother analisa jogo

Em conversa com Beatriz na piscina, o baiano falou sobre a semana turbo do BBB.

"Eu fico tranquilo. Eu sei que a gente tem que correr do Paredão, mas nessa reta final, eu fui para a final da Prova do Líder, entendeu?", disse.

"Já era para eu ter sido Líder. Mas não era o tempo certo, não era para acontecer, mas eu me esforcei...Mas eu não fico preocupado, porque eu sei o que eu fiz", concluiu.