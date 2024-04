Isabelle chora em conversa com Davi no BBB 24 - Reprodução/Globo

Publicado 03/04/2024 20:33 | Atualizado 03/04/2024 20:35

Rio - Isabelle chorou durante uma conversa com Davi, nesta quarta-feira (3) e desabafou sobre a forma como ele a trata em alguns momentos no "BBB 24": "Por que eu sou obrigada a falar?"

O baiano chamou ela para conversa na parte externa da casa e iniciou: "Ninguém está te obrigando a falar", disse.

"Por que eu tenho que fazer uma coisa de uma pessoa que tive convívio aqui dentro, que eu vivi?", continuou ela.

Davi interrompeu a sister e chamou a atenção dela: "Isabelle, você não está entendendo o que estou falando com você, não? Ou está ficando meio tchonga? Você está ouvindo o que estou falando com você, Isabelle?", questiona ele. "Você não percebe as coisas que você fala, o jeito que você fala", desabafa a amazonense.



"Você está me colocando em um lugar que não sou eu. Olha que você está falando comigo! Ontem você falou que eu estava te pressionando... Ninguém está te pressionando", diz Davi.

"Só que algumas vezes você faz perguntas que as respostas têm que ser naquele momento", destaca a sister.

Ele diz que só quer mostrar uma coisa que ela não está enxergando. "Aí você está querendo me culpar", declara o baiano.

Isabelle então chora e reage ao comentário. "Não estou querendo culpar ninguém, meu Deus...Não fala coisa que não está acontecendo, cara. Só estou conversando as coisas que eu sinto e acho", diz ela.



"Se você continuar dessa forma, me desculpa... Mas eu paro de conversar com você e não falo mais nada a partir de agora", conclui o baiano irritado com a situação.