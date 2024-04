Pitel e Fernanda se reencontram após eliminação no BBB 24 - Reprodução

Publicado 03/04/2024 19:19 | Atualizado 03/04/2024 19:22

Rio - Fernanda Bande e Giovanna Pitel, 15ª e 16ª eliminadas do "BBB 24", da TV Globo, respectivamente, se reencontram nesta quarta-feira (3). Parceiras no jogo, a dupla compartilhou o registro do momento nas redes sociais e mostrou que a amizade continua.

"O reencontro veio! Ai que saudade que eu estava da minha Pitelzinha. Dois dias que pareceram uma eternidade depois de tudo que vivemos!!! 'Pitanda' é tudo de bom! Eu te amo meu amor, vamos conquistar tudo aqui fora", escreveu Fernanda na publicação colaborativa com a amiga.

Nos comentários, os seguidores vibraram com o momento. "A melhor amizade desse BBB, a mais verdadeira", disse uma internauta. "Minhas meninas", disse outra. "Maravilhosas", elogiou uma fã das ex-participantes.

Fernanda deixou a casa mais vigiada do Brasil no último domingo (31) com 57,09% em um paredão contra Giovanna e Beatriz. Já Pitel, foi eliminada do programa na última terça-feira (2) com 82% dos votos ao enfrentar Alane e Beatriz na berlinda.