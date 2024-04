Camila Moura participa do programa Chega Mais, do SBT - Reprodução/SBT

Publicado 03/04/2024 14:58 | Atualizado 03/04/2024 14:59

Rio - Camila Moura, ex-mulher de Lucas Henrique, falou sobre Giovanna Pitel, a mais recente eliminada do "BBB 24". Apesar de ter decidido por fim ao casamento ao ver o marido flertar com a ex-BBB na casa, ela não guarda mágoas da assistente social.

"Ela não tinha um compromisso comigo e não acredito que nós mulheres devemos brigar ou nos degladiar por homens. Sempre deixei claro que meu relacionamento era com ele e não com ela, os combinados dela com o parceiro dela foram todos mantidos", contou ela durante participação no programa do SBT, "Chega Mais", nesta quarta-feira (3).

"Não acredito que devemos nos rivalizar por erros e atitudes de homens. Espero que ela seja muito feliz, siga o futuro dela, que Deus a abençoe de todas as formas possíveis porque ela é uma mulher muito incrível também", completou.

Após sua eliminação do "BBB 24", Pitel compartilhou suas experiências, no programa "Mais Você" desta quarta-feira (03), durante uma conversa com Ana Maria Braga. A ex-participante abordou a sua aproximação com Lucas Buda.

"O admiro muito, ele é um cara inteligentíssimo, fala coisas importantes. Os meus sentimentos sempre foram de muita amizade e admiração", garantiu. Também mencionou os embates com Beatriz, sua adversária declarada no jogo.

"Uma das coisas que pontuei da Bia (Beatriz) é o deboche, não consigo lidar, acho infantil. Aí preferi ignorar, deixar para lá", disse Pitel. Na sequência, Ana Maria perguntou se ela acreditava que as atitudes de Beatriz eram uma estratégia para vencer o jogo.

"Ela gosta do embate porque o embate é a certeza de que a câmera está em você. Foi isso que experimentei dela, é minha perspectiva sobre ela. Esse foi meu sentimento sobre ela durante todo o jogo", respondeu a alagoana.