Alane no paredão do 'BBB 24'Reprodução / TV Globo

Publicado 03/04/2024 21:56 | Atualizado 03/04/2024 22:18

Alane Dias está próxima de quebrar um importante recorde no Big Brother Brasil. A sister, que sonha em ser atriz, já disputou seis paredões no "BBB 24" e está bem perto da marca de Babu, do "BBB 20", que foi a oito berlindas até ser eliminado. Na reta final do programa, ela pode empatar ou até mesmo superar o recorde do ex-participante.

Seis participantes de edições passadas foram ao paredão seis vezes. Arthur Aguiar, campeão do "BBB 22", e Ana Carolina, do "BBB 9", enfrentaram sete paredões.

Alane e Beatriz conversam durante festa do BBB24 Foto: Reprodução / TV Globo

As chances da paraense quebrar o recorde são maiores no Modo Turbo do "BBB 24", com formação de paredão às sextas, terças e domingos, faltando 13 dias para o fim do programa.