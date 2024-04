Beatriz e aliados - Reprodução/Globo

Rio - Beatriz, Alane e Davi conversaram sobre a reta final do jogo nesta quarta-feira (03). Na ocasião, a vendedora levantou questões sobre a relação entre Isabelle e Giovanna, que também estavam no gramado da casa.

A vendedora disse que as duas têm sentimentos genuínos uma pela outra, mas acredita que essa relação pode ter impactos negativos no jogo. Porém, Beatriz respeita os sentimentos de Isabelle e enfatiza que não quer interferir nisso.

"Eu quero respeitar o que é o gostar dela. Eu não posso interferir no gostar dela. Quem sou eu pra julgar? Cada um aqui faz as suas escolhas", mencionou Beatriz. "Ela não pode se sentir pressionada. Eu me identifico muito com a Isabelle, eu imagino como ela pode estar se sentindo", acrescentou Alane.

Davi demonstrou interesse em conversar com Isabelle sobre a situação, mas as sisters o aconselharam a agir com cautela e não pressionar a participante. "Ela [Giovanna] é uma grande ameaça e ela tá indo pra final. Ainda com o argumento que o Gnomo deu pra ela, e não de atitude própria", concluiu Beatriz.