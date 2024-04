Fernanda comenta sumiço das redes sociais - Reproduçação de vídeo

Publicado 03/04/2024 11:52

Rio - Com mais de dois milhões de seguidores no Instagram, Fernanda usou o Instagram Stories, nesta quarta-feira, para explicar aos fãs o motivo de não compartilhar tantos momentos de sua rotina na rede social. A confeiteira, que foi a 15º eliminada do "BBB 24", da TV Globo, revelou que está sem internet porque o irmão, Gabriel, esqueceu de pagar suas contas de telefone.

"Gente, eu não estou sumida de propósito, tá? É porque o Gabriel não pagou as contas do meu telefone, então eu estou sem internet, sem nada. Eu fico roubando o wi-fi dos outros e tá uma loucura que vocês não imaginam...", comentou. "Eu queria muito estar postando, dividindo cada segundo com vocês, mas ainda estou com esse problema pra resolver. A gente vai resolver. Agora está todo mundo, toda a equipe, tentando correr pra conseguir tudo direitinho", completou.