MC Bin Laden e J BalvinFoto: Reprodução

Publicado 02/04/2024 19:49 | Atualizado 02/04/2024 21:44

Durante conversa no Quarto do Líder, na tarde de terça-feira (02), MC Bin Laden contou para Giovanna sobre a futura parceria com J Balvin, um dos maiores artistas latinos atuais. O assunto surgiu enquanto a líder e o membro do camarote comentavam as músicas da última festa. O funkeiro disse que eles entraram em contato com janeiro, mas a música ainda está pendente por conta do isolamento de Bin Laden para o BBB.

Bin sintonizou no papo sobre música: "J Balvin me mandou o beat em janeiro. A gente está desenrolando a parada", revelou o carioca. O beat é a parte instrumental da música, que segundo o brother, já está finalizada. J Balvin, artista colombiano, já colaborou com nomes como Anitta.

MC Bin Laden e Giovanna no Quarto do Líder Foto: Reprodução

O paulista disse que acabou priorizando "outras paradas" e depois foi para o BBB. A mineira perguntou: "O que você achou do beat que ele te mandou?", ao passo que Bin respondeu "O cara sabe o que está fazendo. Achei f***".

No inicio do ano passado, MC Bin Laden colaborou com a banda inglesa Gorillaz, na música "Controllah", em que canta sua parte em português.