Alane, Beatriz e Pitel formam o 16º paredão do 'BBB 24'Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 02/04/2024 12:24

Rio - Alane, Beatriz e Pitel protagonizam o 16º Paredão do "BBB 24" e podem deixar a casa mais vigiada do Brasil nesta terça-feira (2). O resultado só será divulgado à noite, mas uma enquete realizada pelo O DIA indica que Pitel será a eliminada.

Na pesquisa, Pitel ficou com 70,68% das intenções de voto. Alane vem em segundo lugar, com 15,21% e Beatriz em terceiro, com 14,11%.

O Paredão com as sisters foi formado na noite do último domingo (31). Após a eliminação de Fernanda, os confinados participaram da Prova do Líder, que coroou mais uma vez Giovanna.

Alane, Beatriz e Isabelle, que ficaram com pior tempo na prova, enfrentaram o "baú de consequências", onde cada uma precisou escolher um livro. No fim, a manauara ganhou a imunidade e a dançarina foi emparedada.

Em seguida, foi a vez da indicação da líder Giovanna, que colocou Beatriz na berlinda. "Jogamos em lados opostos", disse a nutricionista ao anunciar a decisão. Por fim, Pitel foi a escolhida na votação da casa no confessionário.