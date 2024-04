MC Bin Laden fala sobre Felipe Neto - Reprodução

Publicado 02/04/2024 11:17 | Atualizado 02/04/2024 11:18

Rio - MC Bin Laden recordou um 'caô' que teve com o youtuber Felipe Neto durante uma conversa com Giovanna no quarto do líder do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, na madrugada desta terça-feira. Apesar do desentendimento entre eles, o funkeiro elogiou o empresário e disse que o admira.

"Sabe uma pessoa que eu admiro lá fora? Uma pessoa que eu admiro, eu tive uma situação de caô; o Felipe Neto", comentou o dono do hit 'Tá tranquilo, tá favorável'. A nutricionista se surpreendeu com o desentendimento dos dois. "Vocês tiveram um caô?", quis saber. Bin disse que sim. "Meu deus, ele teve caô com todo mundo", reagiu a mineira.

"Mas, assim, eu gosto muito dele, de muita coisa que ele tem opinião", destacou o funkeiro. "Acho ele um cara muito inteligente", opinou Giovanna. "Muito! E eu sei o quanto ele já comentou sobre Big Brother", concluiu Bin. Para quem não lembra, em 2016, Felipe Neto criticou a música de MC Bin Laden. O cantor na época reagiu aos comentários negativos.

Felipe Neto ficou contente ao ser citado por Bin e Giovanna. "Fiquei feliz com a citação do

MC Bin Laden e da Giovanna. Não estou assistindo ao programa, não sei como está a performance deles, mas o Bin foi um cara muito humilde comigo", escreveu no X, antigo Twitter.