Beatriz usando top com cascas de laranja durante o programa ao vivo - Reprodução / TV Globo

Publicado 02/04/2024 08:02 | Atualizado 02/04/2024 08:03

Rio - Tadeu Schmidt fez um alerta à Beatriz durante o programa ao vivo desta segunda-feira (1) sobre o top com cascas de laranja que a sister usou ao longo do dia.

"Bia, eu sei que você fez com todo carinho esse top com as cascas de laranja, mas eu preciso dar um recado sobre isso. A gente consultou a dermatologista e ela explicou que a laranja é uma fruta cítrica, não tão forte como o limão, mas ainda assim pode acabar causando irritação na pele, uma alergia, até uma queimadura quando se combina isso com o sol", disse o apresentador, aconselhando a sister a lavar a pele.

Ao ouvir o recado, Beatriz perguntou se Tadeu queria que ela trocasse a roupa naquele momento, mas ele disse que não precisava naquele momento. "Não, agora tudo bem. Não tem sol agora, está tudo certo. Você já usou mesmo. Depois guarda de recordação".

Beatriz criou o top na tarde desta segunda-feira, após fazer a promessa se voltasse do Paredão contra Giovanna e Fernanda, que acabou eliminando esta última. "Uma roupa que nunca foi vista no BBB".