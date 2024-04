Thais Fersoza é criticada por internautas - Foto: Reprodução / Internet

Thais Fersoza é criticada por internautasFoto: Reprodução / Internet

Publicado 01/04/2024 20:04 | Atualizado 01/04/2024 20:08

A apresentadora do "Bate Papo BBB", Thais Fersoza, recebeu muitas criticas por sua postura durante o programa com Fernanda, a 15ª eliminada do "BBB 24", na madrugada desta segunda-feira (1). Thais utilizou o celular em meio a entrevista com a ex-sister, junto do seu colega e apresentador Ed Gama, e a internet não deixou o momento passar.

Internautas classificaram a conduta como "clara falta de profissionalismo" e, de quebra, ainda comparam a atual apresentadora com a ex-apresentadora Ana Clara, que participou do "BBB 18". Na rede X, antigo Twitter, os usuários rasgaram elogios a simpatia de Ana Clara e a compararam com Thais, considerada "antipática"

Não existe a MENOR condição de Thaís Fersoza continuar apresentando esse programa. É um nível de discrepância em relação a carisma e inteligência pra Ana Clara que chega a ser constrangedor, que entrevista horrível com uma figura tão densa quanto a Fernanda.#batepapobbb #BBB24 pic.twitter.com/yvTWec3Hz1 — Lennon Motta (@lennonmotta) April 1, 2024