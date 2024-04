Alane chora e é consolada por Beatriz no BBB 24 - Reproduçãp/Globo

Publicado 01/04/2024 13:22

Rio - Alane levou uma punição na casa do "BBB 24", nesta segunda-feira (1), que a deixou abalada. A sister chorou e foi consolada por Bia.

Ella perdeu 50 estalecas ao pegar flores no canteiro da academia como ideia para enfeitar os cabelos das sisters enquanto dançavam carimbó. Logo em seguida, ela voltan à cozinha, chorando.



"Eu não sabia que não podia. Falei 'produção, se não puder eu vou entender'", disse a bailarina.



Beatriz consolou a amiga e riu da situação. "Você é muito engraçada, eu não te aguento". "Não é engraçado. Eu queria fazer a flor para vocês", disse Alane.

