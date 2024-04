Pitel e Davi conversam no quarto Fada - Reprodução / TV Globo

Pitel e Davi conversam no quarto FadaReprodução / TV Globo

Publicado 02/04/2024 08:53

Rio - A madrugada desta terça-feira (2) na casa mais vigiada do Brasil foi marcada por uma DR entre Pitel e Davi. O brother chamou a alagoana para conversar sobre o que foi falado durante o "Sincerão" desta segunda-feira (1) no "BBB 24".

Na dinâmica, Alane, Beatriz e Pitel, as emparedadas, e Lucas Henrique, que foi sorteado, tiveram que escolher um confinado para defender e outro para criticar. Enquanto elogiou Lucas, a sister falou que o baiano tem atitudes contraditórias.

"Durante uma conversa que a gente teve na piscina, um dos grandes posicionamentos dele na casa é falar o quanto ele se posiciona, o quanto não guarda nada para falar nos Sincerões. E, numa conversa com a Fernanda, ele admitiu que estava guardando uma informação para usar contra ela no Sincerão, se mostrando completamente contraditório nas questões dele".

Incomodado com o comentário, Davi pediu para falar com a assistente social após o programa ao vivo. A sister, então, afirmou que não era nada pessoal. “Nunca tive a oportunidade de me posicionar diretamente em relação a você, e essa foi a oportunidade”, disse.

Após ouvi-la, o motorista de aplicativo relembrou uma conversa que os dois tiveram mais cedo, quando Pitel o perguntou o motivo de o brother ter votado nela. "Eu fui simples e objetivo. Falei com você o que tinha que falar. Fui direto no assunto. Aí você pontuou que eu tinha falado para você que falei sobre seu sentimento", comentou ele.

A alagoana respondeu que não falou sobre essa questão e repetiu as críticas feitas durante o Sincerão. O brother afirmou, então, que a aconselhou. "O que, para mim, soa contraditório, porque você estava envolvido nas maiores brigas e nunca mediu as palavras", disse a sister.

Após a conversa, Davi comentou com Beatriz dizendo que as falas feitas por Pitel não o atingiram.