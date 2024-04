Giovanna e MC Bin Laden são acordados com aviso da produção do BBB 24 - Reprodução/Globo

Giovanna e MC Bin Laden são acordados com aviso da produção do BBB 24Reprodução/Globo

Publicado 02/04/2024 14:29 | Atualizado 02/04/2024 14:35

Rio - Giovanna e MC Bin Laden tiravam um cochilo, nesta terça-feira (2), quando foram surpreendidos por um aviso da produção do programa.

fotogaleria

"O quarto Gnomo fechará para sempre agora, mudem-se todos para o quarto Fadas", avisou uma voz da produção.

Giovanna soltou um palavrão e reclamou da "expulsão": "Fala sério".

A nutricionista optou por levar suas malas para no gnomo e comunicou sua decisão a Lucas Henrique, MC Bin Laden e Pitel, que estavam no banheiro.

"Fiz minha mudança, ninguém viu. Era exatamente o que eu queria, que ninguém visse", afirmou Giovanna. "É isso aí", reagiu Lucas. Logo depois, os participantes mudaram de assunto.

Os participantes que estão no quarto Fada são: Davi, Matteus, Alane, Beatriz e Isabelle, rivais de Giovanna no jogo. Além da nutricionista, Pitel, Lucas, MC Bin Laden estavam no Gnomo.

Fernanda, a mais recente eliminada, dormia também no quarto e aparecia com frequência deitada na cama ao lado de Pitel.