Beatriz no BBB 24 - Reprodução/Globo

Beatriz no BBB 24Reprodução/Globo

Publicado 02/04/2024 18:09

Rio - Extrovertida, agitada e cheia de sonhos, Beatriz, dona do bordão "Brasil do Brasil" no "BBB 24", divide as opiniões do público. Tem gente que ama o jeito divertido e empolgado e outros que odeiam e até acham forçado.

fotogaleria



Natural de Guarulhos, a vendedora, de 23 anos, é a irmã caçula de mais três irmãos e entrou no "BBB 24" com a ideia de mudar sua vida e a da família. Ela é umas das participantes que viveu intensamente o programa até o momento.



"A Bia mora com nossos pais, comigo e com nossa irmã. A nossa vida nunca teve uma folga com relação a dinheiro, sempre passamos por dificuldades financeiras. A Bia sujou o nome da minha mãe e está com o próprio nome sujo. O trabalho no Brás dava pouco dinheiro, tendo em vista que muitas das vezes ela ganhava roupa e não dinheiro para fazer as divulgações das lojas", contou Guilherme Reis ao DIA. Natural de Guarulhos, a vendedora, de 23 anos, é a irmã caçula de mais três irmãos e entrou no "BBB 24" com a ideia de mudar sua vida e a da família. Ela é umas das participantes que viveu intensamente o programa até o momento."A Bia mora com nossos pais, comigo e com nossa irmã. A nossa vida nunca teve uma folga com relação a dinheiro, sempre passamos por dificuldades financeiras. A Bia sujou o nome da minha mãe e está com o próprio nome sujo. O trabalho no Brás dava pouco dinheiro, tendo em vista que muitas das vezes ela ganhava roupa e não dinheiro para fazer as divulgações das lojas", contou Guilherme Reis ao

Ele recorda um dia em que a irmã foi em uma loja de departamento e não conseguiu concluir a compra. "Ela foi tentar comprar um liquidificador e não conseguiu porque o nome dela estava sujo".





Antes de entrar no reality show da Globo, ela fazia divulgações de várias lojas populares do Brás, em São Paulo, e também já foi vendedora de rua de frutas e outros produtos como óculos, DVDs e bonés.



"Bia trabalhava como camelô nas ruas ajudando nossos pais desde os 6 anos de idade, pois a vida pra gente nunca foi fácil. Desde nova ela sempre gostou de sair, se comunicar e do meio artístico, desde pequena ela tinha o sonho de ser atriz".



Por ser persistente e sempre ir atrás dos sonhos para realizá-los, o irmão conta que, mesmo trabalhando como camelô, ela fez alguns cursos em paralelo voltados para a área do teatro e cinema. "E aos 15 anos, ela escreveu uma peça de teatro, fruto de um trabalho de escola".



Guilherme também comenta sobre a empolgação de Beatriz durante as festas do "BBB", principalmente as que têm artistas cantando - Ivete, Belo, Xande de Pilares, Tiaguinho... - ninguém escapou da euforia da participante que até



"Ela é muito intensa nos sentimentos e lá dentro do reality as emoções ficam muito mais à flor da pele, então ela acaba ficando muito emocionada e eufórica com as participações dos artistas. Ainda mais porque fora do programa ela não tem o costume de ver os artistas, muito menos ver de tão perto e até poder abraçá-los".



"A Bia realmente é essa pessoa alegre, extrovertida, intensa, falante e ansiosa. Ela está participando do maior reality show da TV brasileira e claramente ela está agradecida por essa oportunidade única, está vivendo de forma muito intensa e aproveitando do jeito dela. Seria um personagem se ela se comportasse de forma mais contida. É bom ver que muita gente gosta dela genuinamente e torce por ela, e isso é maior do que qualquer crítica", complementa.



Mãe de Bia não dorme e faz jejum em provas de resistência



Beatriz herdou da mãe, Aricelina Reis, o lado ansioso e a fé. Segundo Guilherme, em dias de prova de resistência, a mãe fica virada torcendo pela filha.



"Meus pais estão muito orgulhosos dela e felizes porque ela tá realizando um sonho que tanto batalhou para realizar. Eles acompanham tudo sobre o programa. Minha mãem mesmo nas provas de resistência, não dorme e nem come enquanto a Bia não sai da prova. Na última prova de resistência, minha mãe não dormiu e fez jejum. Ela foi tomar café que seria da manhã depois das 15h que foi o horário que a prova terminou".



"A Bia e minha mãe são as pessoas daqui de casa que mais tem fé e chegam a fazer jejum pela fé mesmo", completa. Já a dívida da mãe ocorreu por conta de um cartão de crédito que ela emprestou para pagar o curso de teatro da filha, mas não tinha limite suficiente para quitar todas as parcelas.Antes de entrar no reality show da Globo, ela fazia divulgações de várias lojas populares do Brás, em São Paulo, e também já foi vendedora de rua de frutas e outros produtos como óculos, DVDs e bonés."Bia trabalhava como camelô nas ruas ajudando nossos pais desde os 6 anos de idade, pois a vida pra gente nunca foi fácil. Desde nova ela sempre gostou de sair, se comunicar e do meio artístico, desde pequena ela tinha o sonho de ser atriz".Por ser persistente e sempre ir atrás dos sonhos para realizá-los, o irmão conta que, mesmo trabalhando como camelô, ela fez alguns cursos em paralelo voltados para a área do teatro e cinema. "E aos 15 anos, ela escreveu uma peça de teatro, fruto de um trabalho de escola".Guilherme também comenta sobre a empolgação de Beatriz durante as festas do "BBB", principalmente as que têm artistas cantando - Ivete, Belo, Xande de Pilares, Tiaguinho... - ninguém escapou da euforia da participante que até derrubou Sabrina Sato durante uma visita à casa e perdeu estalecas por isso. "Ela é muito intensa nos sentimentos e lá dentro do reality as emoções ficam muito mais à flor da pele, então ela acaba ficando muito emocionada e eufórica com as participações dos artistas. Ainda mais porque fora do programa ela não tem o costume de ver os artistas, muito menos ver de tão perto e até poder abraçá-los"."A Bia realmente é essa pessoa alegre, extrovertida, intensa, falante e ansiosa. Ela está participando do maior reality show da TV brasileira e claramente ela está agradecida por essa oportunidade única, está vivendo de forma muito intensa e aproveitando do jeito dela. Seria um personagem se ela se comportasse de forma mais contida. É bom ver que muita gente gosta dela genuinamente e torce por ela, e isso é maior do que qualquer crítica", complementa.Beatriz herdou da mãe, Aricelina Reis, o lado ansioso e a fé. Segundo Guilherme, em dias de prova de resistência, a mãe fica virada torcendo pela filha."Meus pais estão muito orgulhosos dela e felizes porque ela tá realizando um sonho que tanto batalhou para realizar. Eles acompanham tudo sobre o programa. Minha mãem mesmo nas provas de resistência, não dorme e nem come enquanto a Bia não sai da prova. Na última prova de resistência, minha mãe não dormiu e fez jejum. Ela foi tomar café que seria da manhã depois das 15h que foi o horário que a prova terminou"."A Bia e minha mãe são as pessoas daqui de casa que mais tem fé e chegam a fazer jejum pela fé mesmo", completa.

Recentemente, Aricelina postou um vídeo no Instagram oficial da filha para defendê-la e dizer que ela é exatamente assim fora do programa e não faz uma personagem como alguns afirmam.

Bia também já foi babá, trabalhou em uma produtora ganhando um salário mínimo para tentar realizar o sonho de ser famosa e ajudava os pais nas barracas. "A Bia sempre correu atrás... Bia veio de uma família humilde, mas muito honesta", disse a mãe em um vídeo postado no Instagram oficial da sister.



"Vejo que tem muitas pessoas que falam mal da Bia por pura maldade", completou.