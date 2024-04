Lucas desabafa com Bin Laden sobre Camila no BBB 24 - Reprodução/Globo

Rio - Lucas Henrique segue preocupado com a ausência de Camila Moura nos vídeos e fotos divulgados no "BBB 24" até o momento. Líder da semana, ele estranhou não ter registros dela no quarto.

Em conversa com Bin Laden nesta quarta-feira (3), Buda disse que "não tem mais forças" e desabafa: "Não sei de onde tirar forças...Minha esposa sumiu, ela deve estar sofrendo lá fora, as pessoas devem ter reconhecido ela na rua, não sei".

Ele afirma ainda que os dois conversaram antes dele entrar no reality show e ela afirmou que não queria ser exposta e que ela é "muito reservada".

"Pode ter sido algum tipo de exposição que ela saiu para comprar alguma coisa e as pessoas reconheceram ela e começaram a pedir para seguir na rede social, só que quem escolheu estar aqui fui eu, não foi ela. Ela me deu a maior força para entrar, mas sempre soube que se ela pudesse ficar no anonimato ela ficaria, e aí a minha cabeça fica pirando porque fico pensando, e se eu fiz mal para ela?", disse.

"Se eu aqui, por algum motivo, fiz algo que ela está se sentindo mal? E como ela está? Não consigo dormir em paz, isso está mexendo muito com a minha cabeça", completou.

Mais cedo, Lucas também fez um desabafo e citou o botão de desistência.

"Às vezes, a gente não quer se entregar, né, pai? E eu sou um cara que não queria me entregar em nenhum momento aqui", disse ele na academia.

O capoeirista nem imagina, mas Camila Moura já deu entrada no pedido de divórcio e já se considera solteira desde que ele começou a flertar com Pitel dentro da casa. Ela afirmou que considerou a atitude traição e tinha combinado com ele que não aceitaria esse tipo de exposição, já que o casamento dos dois nunca foi aberto.

Camila já está com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram e fatura com publicidade após expor o fim do casamento.

Camila elogia Pitel

"Ela não tinha um compromisso comigo e não acredito que nós mulheres devemos brigar ou nos degladiar por homens. Sempre deixei claro que meu relacionamento era com ele e não com ela, os combinados dela com o parceiro dela foram todos mantidos", contou.

"Não acredito que devemos nos rivalizar por erros e atitudes de homens. Espero que ela seja muito feliz, siga o futuro dela, que Deus a abençoe de todas as formas possíveis porque ela é uma mulher muito incrível também", completou.