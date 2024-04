Paulo Ricardo ignora Davi quando se despedia dos brothers - Reprodução / TV Globo

Publicado 04/04/2024 08:31

Rio - A grande atração da festa desta quarta-feira (3) no "BBB 24" foi o músico Paulo Ricardo, que homenageou os brothers com a música tema do reality show "Vida Real". No fim da apresentação, o cantor se despediu de cada confinado, exceto de Davi.

Pra quem tá falando que o Paulo Ricardo não viu o Davi, está ai aprova que ele ignorou sim, pra que fazer isso? abraçar todo mundo e excluir uma pessoa, não abraçasse ninguém então. #BBB24



pic.twitter.com/tD2T8j7jH0 — Davi Brito (@soudavibrito) April 4, 2024



O músico começou abraçando Matteus, que o cumprimentou. "Prazer em te conhecer. Sucesso", disse Alegrete. Davi, que estava ao lado de Alegrete, se dirigiu em direção a Paulo Ricardo, que foi direto falar com Isabelle. O cantor seguiu cumprimentando os demais brothers e voltou para o palco.

A atitude chamou a atenção nas redes sociais, que publicaram o trecho do vídeo. Um perfil dedicado ao motorista de aplicativo no X, antigo Twitter, compartilhou as imagens. "Para que fazer isso? Abraçar todo mundo e excluir uma pessoa, não abraçasse ninguém então".

Outros internautas também criticaram a atitude. "Vamos ser realista, sem clubismo. A atitude de Paulo Ricardo de abraçar todos menos o Davi foi ridícula, vamos ser justos" e "Prevejo alguma reação do público com ele agora" foram alguns dos comentários. Houve ainda quem relembrasse de Wanessa Camargo nas publicações: "O Paulo Ricardo negar um abraço no Davi sendo amigo da Wanessa diz muita coisa…"

Homenagem

O top 8 do "BBB 24" recebeu uma homenagem durante a festa, com um vídeo exibindo imagens dos brothers antes de entrar no programa e da apresentação de cada confinado.