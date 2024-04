Giovanna se revolta após Beatriz colocar a casa inteira no Tá Com Nada - Reprodução

Giovanna se revolta após Beatriz colocar a casa inteira no Tá Com NadaReprodução

Publicado 04/04/2024 16:56 | Atualizado 04/04/2024 17:12

Rio - Giovanna se revoltou, nesta quinta-feira (4), após Beatriz tomar uma punição gravíssima por usar biquíni com cascas de bananas e levar a casa inteira do "BBB 24" para o "Tá Com Nada", quando apenas itens básicos de alimentação são liberados para os participantes. Em conversa com MC Bin Laden e Lucas Henrique na academia, a sister afirmou que a vendedora não tem senso de comunidade.

"Nada tem peso. Faz tudo o que não pode o tempo inteiro. Não adianta falar nada, volta e faz de novo. Gente, não é possível que ela é assim dentro da casa dela, não. Que ela faz uma parada e a mãe dela fala 'Beatriz, não pode' e ela vai lá e faz de novo. Não é possível que ela foi criada desse jeito. Não tem condição uma coisa dessa, não", afirmou.

MC Bin Laden complementou: "Ela não tem respeito por ninguém". "Não, nenhum. Ela não tem senso de comunidade nenhum. Ela não está entendendo que essas coisas prejudicam os outros, não", disse Giovanna.

Giovanna: "Nada tem peso. Faz tudo que não pode o tempo inteiro. Não adianta falar nada, volta e faz de novo. Não é possível que ela [Beatriz] é assim dentro da casa dela, não!" #BBB24



pic.twitter.com/rMHrYTKzay — Dantas (@Dantinhas) April 4, 2024 Na tarde desta quinta-feira (4), Beatriz utilizou cascas de bananas para personalizar um biquíni como promessa por ter voltado do paredão. Ao desfilar pelo gramado da casa com o "look", a voz misteriosa avisou que ela recebeu uma punição gravíssima pela atitude e perdeu 500 estalecas, levando a casa inteira para o "Tá Com Nada". Na tarde desta quinta-feira (4), Beatriz utilizou cascas de bananas para personalizar um biquíni como promessa por ter voltado do paredão. Ao desfilar pelo gramado da casa com o "look", a voz misteriosa avisou que ela recebeu uma punição gravíssima pela atitude e perdeu 500 estalecas, levando a casa inteira para o "Tá Com Nada".

A BEATRIZ LEVOU ESTALECADA E COLOCOU A CASA NO TÁ COM NADA POR CAUSA DO BIQUINE COM CASCA DE BANANA KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK #BBB24 pic.twitter.com/YY3rpRqoL3 — matheus (@whomath) April 4, 2024

Na segunda-feira (1º), a participante já havia recebido um alerta de Tadeu Schmidt durante o programa ao vivo após usar um top com cascas de laranjas. Na ocasião, ele informou que poderia causar alergias na pele. "A gente consultou a dermatologista e ela explicou que a laranja é uma fruta cítrica, não tão forte como o limão, mas ainda assim pode acabar causando irritação na pele, uma alergia, até uma queimadura quando se combina isso com o sol", disse o apresentador.