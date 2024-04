Paulo Ricardo - Reprodução/Globo

Paulo RicardoReprodução/Globo

Publicado 04/04/2024 16:48 | Atualizado 04/04/2024 17:19

Rio - A falta de interação entre Davi Brito e o cantor Paulo Ricardo na festa desta quarta-feira (03) do "BBB 24" continua sendo assunto nas redes sociais e já recebeu comentários de alguns famosos como Fred Nicácio e Jessi Alves.

"Vai dizer que [ele] não viu? Justamente a pessoa que todo o BRASIL está assistindo, o cantor claramente não vê. Não somos nós que enxergamos racismo em tudo, vocês é que fingem não nos ver ou fingem não perceber o racismo escancarado", escreveu Fred nas redes sociais.

"Agora estou indo dormir com esse vídeo do Davi com o Paulo Ricardo... dói, dói muito!", comentou Jessi. Internautas também reagiram à situação com críticas direcionadas ao cantor. "Eu nem gosto do Davi, mas foi um desrespeito. Se abraçou um, tem que abraçar todos", disse um deles.