Publicado 07/04/2024 17:51

Rio - Rio - A Bode foi o grande vencedor do "The Masked Singer Brasil", da TV Globo, revelando ser o ator Silvero Pereira, de 41 anos, por baixo da fantasia. A final do programa foi ao ar neste domingo (7) e consagrou o artista como campeão após levar a melhor na disputa contra a Preguiça, vice-campeã cuja identidade era a atriz e cantora Ludmillah Anjos, e a Sereia Iara, que era a atriz Evelyn Castro.

"Fiquei muito feliz com o convite, justamente por conta de já ter sido citado nas outras temporadas e por achar o programa muito divertido e artístico. Sempre me vi como um possível participante e dessa vez foi maravilhoso estar no elenco", disse Silveiro.



"Fiquei muito feliz com o convite, justamente por conta de já ter sido citado nas outras temporadas e por achar o programa muito divertido e artístico. Sempre me vi como um possível participante e dessa vez foi maravilhoso estar no elenco", disse Silveiro.

Ao lado da apresentadora Ivete Sangalo, o ator falou sobre sua preparação para o programa. "Eu aproveitei ao máximo as aulas de preparação vocal realizadas pela equipe do programa e também intensifiquei meus treinos de crossfit e aeróbicos para poder dar conta do peso e resistência dentro da fantasia.Superar o peso e a minha claustrofobia! Confesso que em alguns momentos achei que não iria suportar e desistir, mas tive muito apoio emocional da equipe e isso me deu muita segurança", disse.

Ivete Sangalo e os finalistas começaram o programa cantando "Isn’t She Lovely" e "Uptown Funk". Cada um dos concorrentes apresentou duas músicas. Sereia Iara apresentou as canções "The Best" e "Total Eclipse of The Heart". Bode cantou "Poema" e "Força Estranha" e a Preguiça "If I Ain’t Got You" e "Listen".



Ao final das apresentações a plateia votou em Preguiça e Bode para avançarem para a última decisão, a dos jurados. Então, Taís Araújo, Sabrina Sato, José Loreto e Paulo Ricardo decidiram pela vitória do Bode.

