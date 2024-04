Reprodução/Instagram - Camila Moura

Reprodução/InstagramCamila Moura

Publicado 09/04/2024 18:00 | Atualizado 09/04/2024 18:04

Rio - Camila Moura, ex-mulher de Lucas Henrique do "BBB 24" teve o perfil do Instagram hackeado na tarde desta terça-feira (9).

Adélia Soares, advogada dela, confirmou a informação nos stories da rede social e alertou os seguidores.



"Passando aqui rapidamente só para avisar vocês que o perfil da nossa cliente Camila Moura acabou de ser hackeado, então tomem cuidado com qualquer postagem que vocês verem. A nossa equipe já está trabalhando junto à Meta para recuperar essa conta o quanto antes", disse.



A advogada destacou que o mesmo já aconteceu com Deolane Bezerra e outros clientes por meio da alteração da titularidade da operadora Tim. "Eles entraram no acesso da conta e no Instagram dela. Só quis dar esse aviso pra vocês não caírem em nenhum tipo de golpe", completou.



O golpe sugere que as pessoas façam um PIX para ter um retorno de dinheiro rápido.

Lucas enfrenta o paredão de hoje com Alane e Isabelle e é apontado como o eliminado da noite, segundo enquete do jornal O DIA.

Fim do casamento



A professora de História decidiu se separar de Lucas após vê-lo flertar com Pitel dentro da casa, o que considerou uma traição.



Ela afirma que foi chamada de "corna" durante uma ida ao mercado, se sentiu humilhada e foi às redes sociais informar que estava solteira.



Após toda a repercussão, Camila conquistou mais de três milhões de seguidores no Instagram, virou influenciadora e fatura com publicidade na rede social.



Já Lucas tem "apenas" 293 mil seguidores, número considerado baixo para um participante do reality show de maior audiência no país.