Lucas Henrique fala sobre expectativa de ver ex-mulher, Camila Moura - Reprodução

Lucas Henrique fala sobre expectativa de ver ex-mulher, Camila MouraReprodução

Publicado 09/04/2024 17:48 | Atualizado 09/04/2024 17:48

Rio - No 18º paredão do "BBB 24", da TV Globo, Lucas Henrique refletiu sobre sua possível saída do programa. Em um papo com Isabelle na tarde desta terça-feira (9), o brother falou sobre a expectativa de encontrar sua ex-mulher, Camila Moura, e não escondeu a saudade.

fotogaleria

"A saudade aperta. E é aquela expectativa: será que eu vou ver ela hoje? Será que só semana que vem? Será que quinta-feira?", questionou o brother, sem saber que está solteiro após Camila não ter gostado das investidas dele em Pitel dentro do reality.

Confira:

"A saudade aperta. Aquela expectativa será que vou ver ela hoje?" (Buda)



Então... #BBB24 pic.twitter.com/FJZtn1yQ4J — Sérgio Santos (@ZAMENZA) April 9, 2024

Na segunda-feira (8), Camila rebateu as críticas que recebeu de Pedro Antonio Vieira Pereira, melhor amigo de Buda , que afirmou que o fim do casamento do professor de capoeira com a influenciadora teria sido um "livramento" para o brother.

"Vendo uma matéria muito interessante sobre a opinião do melhor amigo do Lucas sobre mim e não é nem um pouco surpreendente", disse Camila.