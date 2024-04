Ana Maria Braga polemiza ao falar sobre Lucas no Mais Você - Reprodução/Globo

Ana Maria Braga polemiza ao falar sobre Lucas no Mais VocêReprodução/Globo

Publicado 09/04/2024 14:07 | Atualizado 09/04/2024 14:11

Rio - Ana Maria Braga conversou com a ex-BBB e apresentadora Ana Clara e Silvero Pereira no "Mais Você" desta terça-feira (9) e polemizou ao comentar sobre Lucas Henrique, o Buda, estar isolado dentro da casa do "BBB 24".

fotogaleria

"A gente fica com vontade de dar colo pra esse menino gordo", disparou ela. O comentário virou assunto no X, antigo Twitter, e alguns internautas consideraram a fala gordofóbica.

"Ana Maria é imune ao cancelamento? Acabou de se referir ao Buda como 'aquele menino gordo' (?) #MaisVoce #BBB24", disse um internauta.