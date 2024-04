Camila Moura, ex-mulher de Lucas, do BBB 24 - Reprodução / Instagram

Publicado 05/04/2024 11:30

Rio - A ex-mulher de Lucas Henrique, do "BBB 24", Camila Moura, respondeu algumas perguntas de seguidpres nos stories do Instagram. Entre as perguntas, havia uma sobre a ausência da professora nas mensagens que o brother recebe dentro da casa. "Você não sente pena do Buda surtando em não saber de você?", questionou um seguidor.

A influenciadora, então, brincou com a pergunta. "Pena é aquele negócio que fica no travesseiro quando a gente vai dormir? É a única pena que eu conheço. Tem outra? Eu sei que quem tem pena é galinha", ironizou.

Camila ficou famosa após terminar com Lucas ao vê-lo flertando dentro da casa com Pitel. A reação da influenciadora nas redes logo depois do ocorrido viralizou, e a professora ganhou milhões de seguidores, inclusive ultrapassando o marido.

Desde então, a professora não tem aparecido nas mensagens e fotos enviadas para Lucas, quando tornou-se líder. Buda contabiliza cinco lideranças na casa. Em uma delas, mostrou-se preocupado com o fato da ausência da mulher e comentou com o MC Bin Laden: "Não sei de onde tirar forças...Minha esposa sumiu, ela deve estar sofrendo lá fora, as pessoas devem ter reconhecido ela na rua, não sei".