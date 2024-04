Isabelle - Reprodução/Globo

Rio - Isabelle conversou com Alane nesta quinta-feira (04) que uma vez viu a influenciadora digital Maíra Cardi e expressou a sua admiração por ela. "Eu seguia ela mas ela não tem mais Instagram", disse a manauara.

Maíra Cardi retornou para as redes sociais no mesmo dia com um novo visual, para lançar um livro. Isabelle não está ciente disso porque está confinada no programa. "Gosto muito dela, quero muito um dia conhecer ela pessoalmente. Acho ela muito sábia, sabe?", acrescentou Isabelle.

"Ela postou, por que não mudar de opinião? Por que não se contradizer? Por que não um dia não gostar da pessoa, do jeito dela, e no outro dia se permitir conhecê-la e gostar dela?", enalteceu Isabelle. Cardi alcançou a fama após sua participação na 9° edição do " BBB ".

Cardi é influenciadora, coach de emagrecimento e já teve experiências como apresentadora de televisão. Ela se casou com Arthur Aguiar em 2017 e se separou em 2022. Maíra está casada com Thiago Nigro desde setembro de 2023. Ele produz conteúdos sobre finanças.