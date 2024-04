MC Bin Laden recebe o carinho de Rodriguinho e Pitel - Reprodução de vídeo

Publicado 05/04/2024 08:23

Rio - MC Bin Laden, de 30 anos, foi surpreendido com a visita de Rordriguinho e Giovanna Pitel no quarto do hotel, onde está hospedado no Rio, na madrugada desta sexta-feira, após sua eliminação do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo. O cantor recebeu o carinho dos ex-integrantes do quarto gnomo e prometeu cumprir a promessa que fez para a assistente social.

"Não acredito", disse o dono do hit 'Tá Tranquilo, tá favorável' ao ver os amigos. Ele, então, abraça Rodriguinho e, na sequência, Pitel. "Meu Deus do céu, como eu amo vocês". A alagoana aproveita o momento para lembrar uma promessa feita por Bin. "Primeiro, está me devendo uma tatuagem com 'P'", r comenta assistente social. O funkkeiro disse que fará o desenho.

O reencontro dos 'gnomos' foi compartilhado nas redes sociais de MC Bin Laden. "E já rolou encontro dos nossos gnomos favoritos. Pra quem já estava com saudades, pega a reação do Bin ao encontrar o Rodriguinho e a Pitel! Ta devendo uma tatuagem da aposta que perdeu pra Pitelzinha, viu?", diz a legenda.

