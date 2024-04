Alane e Beatriz na sala durante alerta de punição - Foto: Reprodução / Globoplay

Rio - Alane perdeu estalecas por não devolver um batom na tarde de quinta-feira (11), que foi emprestado pela produção do programa para a festa desta quarta-feira (10) do "BBB 24". A paraense, que já foi punida outras vezes por motivos parecidos, considerou a punição injusta em desabafo com a melhor amiga de confinamento, Beatriz.

"Mas eu falei que ia devolver agora de manhã! A Bia também devolveu agora de manhã e não tomou (estalecada)". A paulista tentou acalmar a amiga, que continuou: "Só acho que foi injustiça. Não entendo. Por que só eu levo?"

"Não liga para isso não, Alane, cinco dias para terminar o programa", disse a vendedora, tentando consolar a bailarina, ainda inconformada: "Não entendo".

Alane está entre os confinados desta edição que mais receberam punições com perda de estalecas e ganhou fama fora da casa por ficar com objetos do programa e de outros brothers, como o pente de Pitel, a xuxa de Yasmin, e um copo do Mcdonald's.