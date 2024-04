Beatriz cria look com sacos de lixo - Reprodução

Beatriz cria look com sacos de lixoReprodução

Publicado 10/04/2024 21:59

Rio - Beatriz aproveitou a tarde desta quarta-feira (10) no "BBB 24" para criar um look com sacos de lixo. A participante, que enfrenta o paredão contra Davi e Isabelle, afirmou que gostou de sua nova invenção no programa.

fotogaleria

"Pensa aí, Brasil, um look desse para você vender limão na barraca. Eu super venderia limão na barraca com um look desse. Ai, que 'daora'", disse Beatriz ao ver o resultado da roupa no espelho.

Confira:

notas pro look de saco de lixo da beatriz? #bbb24 pic.twitter.com/wJXNb363Eo — PAIVA (@paiva) April 10, 2024

Na segunda-feira (1º), Tadeu Schmidt fez um alerta à participante após ela ter criado um top com cascas de banana . "A gente consultou a dermatologista e ela explicou que a laranja é uma fruta cítrica, não tão forte como o limão, mas ainda assim pode acabar causando irritação na pele, uma alergia, até uma queimadura quando se combina isso com o sol", disse o apresentador na época, aconselhando a sister a lavar a pele.