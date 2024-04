Mani Reggo se declara para Davi após expulsão de Wanessa - Reprodução / Instagram

Publicado 10/04/2024 19:03 | Atualizado 10/04/2024 19:05

Rio - A final do "BBB 24" acontece em menos de uma semana e muita coisa mudou não só na vida dos participantes, como também dos familiares. Mani Reggo, 42 anos, mulher de Davi , 21, fez um balanço sobre tudo o que aconteceu em sua vida nos últimos meses.

Os dois dividiam a mesma casa antes dele ser confinado, e, além de ser motorista de aplicativo, Davi ajudava a mulher a preparar lanches em sua barraca, em frente ao hospital do Exército, em Salvador.

Apesar de ter conquistado mais de 1,8 milhões de seguidores e ter feito presenças VIPs em eventos, Mani segue conciliando a agenda e trabalhando em sua barraca.

"Quanta coisa mudou…Estou falando da mulher que me tornei, após um início tão doloroso e difícil com os ataques virtuais: etarismo e gordofobia. Precisei falar para tentar frear uma sociedade com tantos preconceitos. A família foi a minha base e força protetora, que logo se ampliou com o apoio de outras pessoas que hoje posso chamar de fãs", contou ela em entrevista ao DIA.

A empreendedora pegou carona com o sucesso do "BBB" e passou a vender o sanduíche "X-Calabreso" durante o programa, quando Davi discutiu com Lucas e o chamou de Calabreso. O assunto viralizou e ficou entre os mais comentados das redes sociais.

"Muita coisa mudou, mas eu continuo a mesma: trabalhando, lutando todos os dias pelo que acredito e sendo grata por cada um que chegou para somar nesse caminho. Me divido entre os novos compromissos e a barraca, o acesso aos lugares e serviços os quais antes estavam fora do alcance, a atenção ao público e o compromisso social com o outro e comigo", completou.

O baiano é um dos favoritos para vencer o "BBB 24" e sair milionário da edição. Davi e Mani estão juntos há quase 2 anos.